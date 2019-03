Soomaa turismiettevõtja Aivar Ruukel ütles täna, 23. märtsi pärastlõunal, et üksnes tänase päeva jooksul on tulnud kanuuga sõitma mitusada inimest. Nende seas on nii püsikundesid kui neid, keda Soomaa suurvesi meelitas kanuusse esimest korda.