Kevad on uute alguste aeg ning sel puhul võtsime nõuks välja uurida, mis on selle kevadsuve moehitid ja kui hästi on need esindatud Viljandi kauplustes. Sakala lugejaid valgustas ajakirja Anne & Stiil moetoimetaja ja stilist Karolin Kuusik. Tema nõuandeid järgides käisime kolmes Viljandi rõivapoes – Montonis, New Yorkeris ja kaubamajas.