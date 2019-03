Teatrigaleriis näeb motoässade võistlusrattaid

Vihur ehk tuulispask on keeristuule rahvapärane nimetus. See metsikut kiirust väljendav kaunikõlaline nimi pandi omal ajal eksperimentaalsele tootmiskombinaadile, mis tegeles sportautode, mootorrataste ja teiste tehnikaspordivahendite tootmise ja ümberehitamisega. Kui praegu on Eesti motospordi eredaim võistluspaar MM-karussellis osalevad Ott Tänak ja Martin Järveoja, siis kuuekümnendatest üheksakümnendate alguseni valitses Eestis hoopis teistsugune motohullus.Pirita–Kose–Kloostrimetsa ringrada oli spordi Meka kogu Ida-Euroopa motoässade põlvkonnale, meelitades Kalevi suursõidule meeletud rahvahulgad. Eesti motospordi tippaastatel ulatus Kalevi suursõidu pealtvaatajate arv suurvõistlustel üle 100 000. Motohullusest ei jäänud puutumata ka Viljandimaa ning siitkandi tšempionid Mati Reinup ja Peeter Koval tegid ajalugu nii Eestis kui ka Nõukogude Liidu meistrivõistlustel.