Tauno Lipp: poiste võrkpalliga on Viljandis mingil hetkel nihu läinud

Number üks põhjus, miks ma tagasi olen: minu kodu on ikkagi Viljandis ja võrkpall on olnud 20 aastat osa minu elust. Viljandi spordikooli pole neljal järgmisel aastal lõpetamas ühtegi võrkpallipoissi. See on kurb ning ühtlasi näitab, et midagi on siin poiste võrkpalliga mingil hetkel nihu läinud. Samas mängib Eesti meeste koondises praegu kaks Viljandist pärit võrkpallurit ning üleüldse on meistriliiga tasemel olnud kümmekond Viljandist pärit mängijat.