Ekspert: linna soov müüa kahe aastaga 50 krunti on liialt optimistlik

Peep Sooman, kas Viljandi linnavalitsuse lootus järgmise aasta lõpuks 50 krundi hoonestusõigus maha müüa on realistlik?

Plaan on tore, kuid sellises mahus krunte maha müüa on liiga optimistlik. Kui vaadata võrdluseks Tallinna kinnisvaraturgu, siis juhul, kui ­uusi krundiprojekte müüa odavalt, tuleb seal üks ostja kuus. Kui müüa aga turuhinnaga, tuleb ostja kvartalis.

See, et Viljandis müüakse umbes kolm krunti kuus, on vähe tõenäoline. Keskmiselt 20 000 eurot krundi eest ei ole ka väga väike summa.