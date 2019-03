Ugala teatrigaleriis näeb motoässade võistlusrattaid

«Vihur ehk tuulispask on rahvapärane nimetus keeristuule kohta. See metsikut kiirust väljendav kaunikõlaline nimetus pandi omal ajal ka Eestis asunud eksperimentaalsele tootmiskombinaadile, mis tegeles sportautode, mootorrataste ja teiste tehnikaspordivahendite tootmise ja ümberehitusega,» rääkis ta. «Kui praegu on Eesti motospordi suurimaks staariks autoralli ja eredaimaks võistluspaariks MM-karussellis osalev rallipaar Ott Tänak ja Martin Järveoja, siis kuuekümnendatest üheksakümnendate alguseni valitses Eestis hoopis teistsugune motohullus, mille kroonimata ja kroonitud kuningate sõjaratsud olid just nimelt Vihuri tehasest välja veerenud mootorrattad.»