Legendaarne ümber Viljandi järve jooksja veel mõtleb tänavuse osalemise peale

Novembrist alates on Viirandi käinud kirurgide käe all kolm korda ning viimane silmaoperatsioon tehti talle alles eelmisel nädalal. "Käin kepiga ja pea käib pisut ringi, aga kui vähegi taastun, siis tulen," selgitas peatselt 86-aastaseks saav mees, kes on ümber Viljandi järve jooksul osalenud 1958. aastast. Selle aja kestel on tal vahele jäänud vaid üks võistlus, kui korraldajad teda murtud jalaga starti ei lubanud.

Kui Viirandi leiab endas kindluse starti tulla, soovib ta korraldajatelt eriluba kasutada võistlusel kõndimiseks keppi. "Mul on seda kindluse mõttes vaja, et tasakaalu hoida," lisas ta.

Ümber järve jooksu korraldustoimkonna juht Mati Jürisson kinnitas, et jalutuskepi kasutamist Viirandile ei keelata. Samas kinnitas Jürisson, et startimises peetakse Benno Viirandiga kindlasti eraldi nõu. "Oluline on see, et Benno endale selle distantsiga liiga ei teeks. Tervis on kindlasti olulisem," sõnas Jürisson.

Viirandi pole oma kinnitusel operatsioonidest hoolimata liikumisest loobunud. Alles hiljuti tegi ta 20 kilomeetri pikkuse kõnni endanimelisel terviserajal Mustla ümbruses. Aega kulus selleks küll viis tundi, kuid see teda ei heiduta. Ka järveringi läbimise ajaks pakkus ta 2,5–3 tundi. Mullu läbis Viirandi ligi 12 kilomeetri pikkuse raja ajaga 1:47.39 ning edestas 38 konkurenti.

Mati Jürisson kinnitas, et rekordarvul kordadel ümber Viljandi järve jooksnud Benno Viirandi on 1. mail Viljandi staadionile oodatu igal juhul. "Kui ta ei peaks startima, on ta meie aukülaline ning peame nõu, et kutsuda teda sel juhul võitjatele auhindu üle andma," lisas Jürisson.

Benno-Einar Viirandist sai eelmisel aastal esimene inimene, kes on ümber Viljandi järve jooksul osalenud 60 aastal. Tema kange konkurent Tallinnast Einart Alus jooksis ümber järve 57 korda ning teatas 2016. aastal, et rohkem ta jooksma ei tule. Ka tema on järgmistel aastatel olnud 1. mail Viljandis, et oma sõpradele ja varasematele konkurentidele kaasa elada.

Osaluskordade arvestuses on kolmandal kohal Tartumaa jooksumees Rein Raid, kellel on kirjas 54 jooksukorda.

Kõigile meesjooksjatele, kes on ümber Viljandi järve jooksu lõpetanud vähemalt 40 korda, ning naistele, kellel on kirjas vähemalt 20 finišeerumist, saadavad korraldajad igal kevadel nimelise kutse. Tänavu on selliseid mehi 31 ja naisi 10.

Lisaks saab nimelise kutse starti ka jooksu 11-kordne võitja Pavel Loskutov.

Ümber Viljandi järve jooks saab stardi tavapäraselt 1. mail kell 12 Viljandi staadionil. Jooks on järjekorras 90. ning see tähendab, et Viljandi jooks on Baltimaade pikima traditsiooniga rahvaspordivõistlus.