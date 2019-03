Kinnisvarabüroo Uus Maa kohaliku juhi Reet Raudsepa seletust mööda on seni olnud müügis need krundid, kuhu ehitatakse funktsionalistlikus stiilis eramud, ja viilkatusega elamut soovivad inimesed jäid oksjonilt kõrvale. Õige pea tulevad müüki ka teistsugust arhitektuuri lubavad krundid ja see võib huvilisi juurde tuua.

FOTO: Marko Saarm