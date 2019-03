Juhtkiri. Linn kui kinnisvaraarendaja

Nüüd on algus tehtud. Esimesed seitse krunti on müüdud ja tänavu peaks seal valmima ka tänavad, torustikud ja elektriliinid. Paraku on samal ajal vastu ootusi selgunud, et elamukruntide tahtjaid väga polegi, sest kuigi esimeses jaos pandi müüki vaid 10 parima järvevaatega krunti, pidi korraldama kaks enampakkumist ja ikkagi jäi kolm krunti müümata. Kokku on linn plaaninud hoonestaja leida aga tervelt 50 kinnistule ning nende müügist laekuva rahaga on plaanitud katta ka suurem osa taristu ehitamise kuludest.