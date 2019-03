Lauluväljaku kallakule tehakse heategevuslikuks perepäevaks võidusõidurenn, mida mööda pallid veeremisvõistlusele lastakse. Võistlusrenn ei kulge Viira sõnul mitte otse, vaid on väikeste viguritega ning alla jõudes selguvad võitjad. Loomulikult pole see tõsine võistlus, aga kolmele esimesele on pandud välja auhind. Ülejäänud auhinnad loositakse kõigi nende vahel, kes on annetuse eest võistluspalli soetanud. Nii annabki LC Viljandi Fellin teada, et need, kes soovivad panustada Viljandimaa diabeedihaigete laste ja noorte paremasse toimetulekusse, võivad oma heateo teha kas rahalise toena või loosiauhinnaga.