«Võistkondade tasandil põhiturniiril suuri üllatusi ei olnud: enamik meeskondi lõpetas turniiri ühe koha kõrgemal või madalamal kui eelmisel aastal. Suurimaks tõusjaks võib pidada Spordikooli, kes lõpetas lõpetas tänavu viiendana, kuid eelmisel aastal oli seitsmes,» nentis meistrivõistluste eestvedaja Valter Vaha ning jätkas: «Mulle tundub, et mõned meeskonnad pole veel endast sadat protsenti andnud. Arvestades praegust seisu, võib suurim üllataja selguda AP Metsa ja Spordikooli veerandfinaalpaarist, sest spordikooli esindus on näidanud head arengut ning AP Metsas on kaks põhiturniiri punktitoojate esiviisikusse kuuluvat mängijat.»