Esmavalija jälgis ETV debatte

20-aastane Madis Pani tuli valima elus esimest korda. Tema valis esmalt välja erakonna, keda toetada ja siis otsis sealt poliitiku, kellele hääl anda. Oma valiku tegemisel vaatas ta ETV väitlussaateid ning kuulas, mida on poliitikutel öelda. Ühtegi sellist suurt probleemi, mis Pani arvates vajaks Eestis kõige kiiremat lahendamist, ta välja tuua ei osanud. Neid muresid olevat omajagu.

Ramsil elav Anne Saavaste sõnas pärast sedeli kasti laskmist, et tema jaoks on väga oluline teema sotsiaalhoolekanne. Ta ootab, et järgmine riigikogu ratifitseerib täielikult Euroopa sotsiaalharta ning sellega suureneb üldine turvatunne.