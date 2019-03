Uusna jaoskonna nimekirjas on üle 900 inimese, pisut alla 400 oli oma otsuse teinud juba eel- või e-hääletamise ajal. „Ise loodame, et 130 inimest tuleb vähemalt, siis on meil 50 protsenti koos,” sõnas jaoskonna esimees Marika Riitmuru. Kella poole kümneks oli hääletamas käinud 20 inimest.