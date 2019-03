Kodualevikust üllatava uudise saanud mees hääletas end 40 kilomeetri kaugusele valima

„Mulle öeldi, et ma ei saagi siin hääletada ja minu jaoskond on Viiratsis,” selgitas hääletaja Sakala ajakirjanikele, kes maakonnas asuvaid jaoskondi läbi sõitsid ja valijatega jutule püüdsid saada. Viiratsisse pääsemise plaani võtnud mees oli 53-aastane Hugo Õunapuu.

16 aastat Kolga-Jaanis elanud Õunapuu müüs enda seletusel hiljaaegu korteri maha ja elab nüüd samas asulas, aga üürnikuna. Ametlikult ta uude kohta sissekirjutatud ei ole ning tal polnud aimugi, et ta ei saa enam oma kodukohas häält anda. Valijakaart ta postkasti ei saanud, internetti eriti kasutada ei mõista ning nii tuligi veidi enne kella 11 talle suure üllatusena, et ta peab hoopis Viiratsisse hääletama sõitma.

Kas Tallinnas sündinud-kasvanud, seejärel veidi aega Viljandis elanud ja 16 aastat tagasi Kolga-Jaani kolinud Õunapuu Viiratsis ikka kindlasti nimekirjas on, selles ta päris kindel siiski polnud. „Aga Rivo Aren ütles, et saan seal hääletada,” kinnitas ta.

Hääletamine on mehele enda seletusel lausa püha kohus. „See on ju meie enda riigikogu, keda me valime,” teatas ta ning jätkas autode püüdmist. Bussiga saaks Viljandisse ja sealt edasi Viiratsisse küll täiesti tasuta, aga bussid ei sõida.

Sakala ajakirjanikud otsustavad, et teevad järgmise peatuse Viiratsis, et mees valima viia. Õunapuu rõõm on siiras, et tema hääl raisku ei lähe.

Just kehva bussiühenduse tõttu ei saa mees ka Viljandis tööl käia. Tal on tervise tõttu osaline töövõimetus, kuid võiks lihtsamaid töid ikkagi teha. Kodu ümbruses saab ta aeg-ajalt rakendust juhutöödel, kas põllul või metsas, aga püsivat töökohta saaks ta enda arvates ainult Viljandist.

Ta on ka püüdnud. Leidnud endale töökoha, kus temaga on rahul oldud, kuid väga kehva bussiühenduse tõttu pole ta saanud kohta hoida. „Ülemus ütles mulle, et sa oled tubli töömees, aga kui sa jätkata tahad, pead Viljandisse elamise leidma,” meenutas Õunapuu. „Küll jäin bussist maa või ei tulnud bussid sobivaks ajaks.”

Tasuta ühistransport pole tema arvates midagi paremaks muutunud. „Taristu on meil hea, aga bussid ei sõida. Minu meelest võiks pigem piletid olla, aga bussid tihedamalt sõitma panna. Üks vana bussijuht meenutas, et nõukogude aja lõpus olid igal pool kruusateed, aga bussid sõitsid. Nüüd on taristu korras, aga bussid ei sõida,” jutustas mees.

Enda Viiratsisse hääletamasaatmist peab Õunapuu korralageduseks, kuid kellegi peale pahane ta ei ole. Ta lihtsalt ei mõista, kuidas tema valimisjaoskond korteri müümise järel järsku Viiratsisse kolis ehkki seal pole ta oma elus kunagi käinud.

Oma hääle kavatses mees anda mõnele noorele poliitikule. Valikud olid tal peas olemas, kuid vähemalt Kolga-Jaanis autosse istudes, polnud ta lõpuni kindel, kellele täpselt toetus läheb. „Noored pered on olulised,” teatas ta ja lisas, et tal endal elavad laps ja lapselapsed Itaalias ning jutust kumas läbi lootus, et kui noortel peredel hakkab Eestis paremini minema, tuleb ehk laps kaugelt koju tagasi.

Samuti oli Õunapuu kindel, et valima peab just noori, sest nemad peavad saama võimaluse elu Eestis muuta.

Viiratsisse jõudes ei suuda Õunapuu meenutada, kas ta kunagi elu jooksul on sellesse asulasse sattunud. „Võib-olla kunagi ammu,” jätkas ta ümbrust vaadeldes. „See on ikka palju suurem koht kui Kolga-Jaani.”

Kolga-Jaanis elav Hugo Õunapuu avastas kodu kõrval asuvas jaoskonnas, et ta saab hääletada hoopis Viiratsis ning hääletas end sinna. FOTO: Marko Saarm

Valimisjaoskonnas asus ta esmalt vestlusesse jaoskonna esimehega, et üldse teada saada, kas ta Viiratsis ikka valida saab. Paariminutiline otsing arvutis annab tulemuseks, et Õunapuu on tõepoolest Viiratsi jaoskonna nimekirjas. Kuidas ja miks, seda jaoskonna töötajad öelda ei oska.

Õunapuu saab oma valiku kabiinis ära teha, sedeli kasti lasta ning õnnelikuna ruumist lahkuda.

Seiklus koos Sakalaga lõpeb Õunapuul Viljandi kesklinnas. „Kella ühe paiku läheb mul buss tagasi,” teatas õnnelik valija ja surus ajakirjanikel kätt.

