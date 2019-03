Jaak Madison: Ligil on rohkem põhjust vabandust paluda kui mul

Tänane Sakala kirjutas, et esmaspäevasel valimisdebatil ja oma Facebooki-postituses süüdistas Madison Ligi ja Seedrit, et nood on eelmisel aastal kulutanud ära kogu autode liisimiseks ettenähtud kuluhüvitise ning kavatsevad sõidukid pärast ametiaja lõppu soodsalt välja osta. Seeder kinnitas Sakalale, et on juba alustanud enda käsutuses oleva auto liisingufirmale tagastamise protsessi ja Ligil pole isegi teoreetilist võimalust autot välja osta, sest ta ei kasuta kasutusrenti ehk liisingut, vaid lihtsalt rendib autot.