Sakala valis aasta sõpra ja vaenlast

Sakala peatoimetaja asetäitja Marko Suurmägi nentis, et paraku ei ole võimalik paljude keeruliste teemade juures abiks olnud inimeste nimesid avalikustada, kuid samas ei saa Sakala parimaks sõbraks nimetada ka inimest, kes ajakirjanikule lihtsalt lahkesti tagasi helistab. Tähtis on see, et ta loole omalt poolt midagi juurde annab ning on valmis ka ebamugavate teemadega välja tulema. Peatoimetaja Hans Väre avaldas omakorda tunnustust president Kersti Kaljulaidile, kes kolmapäeval linnade ja valdade päeval ärgitas kõiki ametnikke toetama kohalikku ajakirjandust ja mitte rikkuma turgu ajakirjanduselaadsete toodetega, mis ei tee head mitte kellelegi.