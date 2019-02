Kõik uudistajad täna Suure-Jaani veekeskusesse ei mahu

Täna lõigatakse Suure-Jaani tervisekojas läbi avamislint. Kell 14 algavale avamisele on oodatud koostööpartnerid ideede pakkujatest kuni ehitajate ja sisustajateni, abilised, toetajad, valla allasutuste juhid, ettevõtjad ning valla sõprusomavalitsuste esindajaid Poolast ja Soomest.

Põhja-Sakala valla kodulehe andmetel on vallarahva huvi uue maja vastu väga suur ning kella 16-st saavad soovijad hoonega tutvuda. Järjekordade vältimiseks paluti huvilistel end ette registreerida ning kõik kohad said väga kiiresti täis. Seetõttu jätkatakse maja tutvustamist reedel. Ujuma sel nädalal ei pääse.

Järgmisel nädalal pakutakse veekeskuse proovimise võimalust uue tervisekoja suuremate koostööpartnerite töötajatele. See päev, millal tavakliendid vette lubatakse, pole veel teada.

Tervisekojas on veekeskus, jõusaal, kohvik ja apteek. Majas asuvad tööle perearstid, hambaarst ja füsioterapeut ning ruumid on ka politseile ja kiirabile.

Veekeskuse pileti hind täiskasvanutele on kõige kõrgem nädalavahetustel. Siis tuleb külastuse eest välja käia 10 eurot. Laste ja pensionäride sooduspilet on 8 eurot. Samal ajal maksab näiteks Abja-Paluojal seni maakonna suurima veekeskuse pilet täiskasvanutele 6 ning lastele 1,50 eurot.

Nädala sees on Suure-Jaanis hinnad odavamad. Näiteks ennelõunal maksab vaid ujumine ja ühe sauna kasutamine täiskasvanutele 4 eurot. Sooduspileti hind on euro odavam. Veekeskuse kasutamine on tööpäevadel täiskasvanutele vastavalt kellaajale 6–8 eurot ning sooduspilet hakkab maksma 5–6 eurot.