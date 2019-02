Tudengid korraldavad tühja koha pealt festivali

Teatrilembelisemad kultuuriakadeemia tudengid on viimased 17 aastat leidnud kooliülesannete kõrvalt aega, et ühendada jõud ning korraldada Viljandis tudengite teatripäevi. Sel reedel algavad järjekordsed kolm teatrit täis päeva, mille kestel astub üles üheksa truppi, kes on pärit Eestist, Soomest, Lätist ja Leedust.