Eesti vanim õunapuu vandus lumekoormale alla

Polli aiandusuuringute keskuse projektijuht ja aiandusteadlane Toivo Univer ütles, et Oti õunapuu aeg pole siiski lõplikult ümber, ehkki ta sai tugevasti kahjustada.

"Puu kahjustused on päris tõsised," nentis teadlane. "Et ta elus püsiks, tuleb talle nüüd taas appi minna. Mida täpselt teha annab, on praegu isegi raske öelda. Seda saab teha kevadel."

Puule mindi viimati appi umbes 30 aasta eest, kui ta sai metallist vöö, mis Polli teadurite hinnangul oli võra koospüsimiseks hädavajalik. Üks puu harudest murdus siiski nelja aasta eest.

Loodusemees Hendrik Relve on Oti õunapuust kirjutanud raamatus "Põlispuud" ja 2012. aastal ajakirjas Eesti Loodus. Tema andmetel on sel kõrgust 10 meetrit ja tüve ümbermõõt 30 sentimeetri kõrgusel maapinnast (seal on tüvi veel ühtne) on 488 sentimeetrit. Ühtlasi mainib Relve, et rahvasuus tuntakse seda puud mitme nime all: Oti õunapuu, Oti metsõunapuu ja Oti mõtsik.