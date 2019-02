Jah, skandaalse lõputöö kaitsmisest on möödas 17 pikka aastat. Paljud mõtlevad ehk sedagi, et ülikoolis plagieerimine liigitub üsna tavaliseks nooruse lolluseks. Kuid ausat asjaajamist väärtustavas ühiskonnas ei saa langetada moraali latti suuremeelsusest nõnda madalale, et öelda: see, kui riigikogu liige ja suurerakonna üks juhtfiguure on saanud kõrghariduse diplomi pettusega, pole suur asi. On küll. Plagiaat on vargus. Ka 17 aastat hiljem.