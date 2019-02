Postipunktis sai saata kirju ja pakke, tellida ajalehti ning teha makseid. Märtsi keskpaigast kaob Kamaral see võimalus.

Omniva kaubamärgi all tegutsev Eesti Post andis teada, et 13. märtsist on suletud Kamara postipunkt ning lähim koht, kust nüüd postiteenuseid saab, asub kümne kilomeetri kaugusel Abja-Paluojal.