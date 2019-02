Woolish valmistub õpilasdisaineritega juba järgmisteks jõuludeks

​Esimene jõulukampsun

Konkursi mõtte sünnis mängib oma osa mullune Eesti Vabariigi juubel. Woolish valmistas selle tähistamiseks eridisainiga pleedi. Pleedil oleva logo kasutamise loa eest sooviti, et ettevõte teeks vabal valikul heateo. Et linnaraamatukoguga oli varemgi koostööd tehtud ja sinna lastele meisterdamiseks nööpe ja lõngajääke antud, sündis otsus head koostööd jätkata.

Ühisel arupidamisel leiti, et võiks ju teada saada, milline on noorte ettekujutus ägedast kampsunist. Liiati pole Woolishi tootenimekirjas seni veel ühtegi jõulukampsunit.

«Mul on juba kaks aastat see mõte käinud, et võiks, ja oleme ka jooniseid teinud, aga mitte kuhugi pole jõudnud. Kõik kampsunid on teistega suhteliselt sarnased olnud,» ütles üks pereettevõtte omanikke Anna Siimu, kes on ka konkursi eestvedaja.