Saviga sõbraks saanu

Praegu on Olustvere kool valinud oma õpilaste praktikabaasiks ka Mulgi savikoja ja endine õpilane on asunud täitma õpetaja rolli.

Randjärv hindab savi väga heaks materjaliks. Esiteks maandab savi mätsimine pingeid ja vähendab stressi. Seda on talle öelnud näiteks endised kolleegid. Teiseks on savi looduslik materjal ja kui savine vesi maha kallata, ei reosta see loodust. Meister ütleb, et kastab oma lilli ka saviveega ja see paistab neile täitsa meelt mööda olevat.

«Savil on tohutult hea mälu,» nendib Randjärv. «Ta mäletab asju, mis temast on tehtud, ja elab ahjus oma elu edasi. Üks inimene näiteks tegi alguses ümmarguse asja, siis aga mõtles ümber ja tegi selle kandiliseks. Seejärel tegi südame ka peale. Ahjus võttis savi aga jälle ümmarguse kuju.»

Randjärv kõneleb veel, et savist tehtud toode tuleb võtta hellalt kahe käe vahele. Kui teisiti võtta, tekivad sellesse mõlgid ja lohud ning ahjus kuumutades tulevad need välja. «Savi saaks nagu aru, et teda on valesti kätte võetud.»

Ahjus küpsetatakse savi 900 kraadi juures 36 tundi.

Teine põnev asi on glasuuride maailm. Siin ei ole kohta üldlevinud loogikal, et kui panna kokku valge ja roheline, saab helerohelise. Hoopis sinine värv võib tulla.

«See sõltub sellest, kuidas metallid 1245-kraadises kuumuses 36 tunni jooksul käituvad. Valges glasuuris on tina ja rohelises vask,» selgitab Randjärv.

Kuidas kuumus glasuuridele mõjub ja milliseid värve need lõpuks välja annavad, katsetatakse nööpide peal.

Kaks nööpi kohtusid Tasmaanias

Mulgi savikojas tehtud nööpe võib leida igalt mandrilt peale Antarktika. Pikka aega polnud need jõudnud ka Aafrika mandrile, ent mõni aeg tagasi ostis üks klient need just Aafrikasse saatmiseks.

«Keegi soovitas mulle pärast seda, et saatku ma mõned nööbid Antarktikasse polaarjaama, siis on seal ka olemas,» sõnab koja perenaine.

Ja siis räägib ta ühe loo sellest, et nööpide juurde märgitud sõnum kannab endas tähendust.

«Tasmaanias said kokku kaks täiesti võõrast inimest. Üks tegi oma kohvri lahti ja selles oli Mulgi savikoja nööp. Teine ütles siis, et «Oot-oot! Mul on ka selline nööp», ja tõi ka oma nööbi välja. Nii sündis nende kahe inimese vahel sõprus kogu eluks. Nööpide nimed, muide, olid ­«Aarete leidmise nööp» ja «Kaugele jõudmise nööp».»

Südametega kaelaehted sobivad kenasti väikeseks meelespidamiseks. FOTO: Elmo Riig

Kui savikoja nööpide nimesid vaadata, siis need kõik on rõõmu ja õnne täis. Samuti on rõõmu ja õnne täis savikoja riiulid. Ühe peal on Viiratsi kooli õpilaste tehtud notsud-rahakassad. Iga siga on erineva näo ja olekuga. Teisipäeval käisid lapsed neid glasuurimas.

«Lastele on väga tähtis, et nad saavad siin ise teha ja lõpuks omavalmistatud eseme koju viia,» räägib meister. «Kui nad siia tulevad, siis esiteks lasen ma neil kirjeldada, mida nad teha tahavad. Seejärel katsetame ja lõpuks valime välja asja, mida nad tegema hakkavad.»

Savist saab põnevaid asju. Lisaks tassidele, vaagnatele, nööpidele ja ehetele teeb Randjärv linnukujulisi vilepille.

«Koolis anti mulle ülesandeks teha vilekukk. See on minu versioon vilekukest,» ütleb ta.