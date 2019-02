Tulevikul on uus peasponsor

Jalgpalliklubi eelmine suurtoetaja oli aktsiaselts Viljandi Aken ja Uks. "Meil oli kolmeaastane leping, see sai läbi ning nad ei soovinud lepingut pikendada," selgitas Viljandi Tuleviku president Raiko Mutle peasponsori muutumist. "Suusõnaliselt on olnud juttu toetuse jätkumisest, aga hetkel meil nendega lepingut pole," selgitas president suhet eelmise suurtoetajaga.

Jalgpalliklubi veebilehelt saab teada, et klubil on 22 toetajat ja partnerit ning Mutle sõnul on toetav panus kõigi puhul erinev.