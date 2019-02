Pärimusmuusika festival avalikustas kümme esinejat

Sel aastal on festivali fookuses põnevad ja tähendusrikkad lood ning Viljandisse on oodata muusikuid ja jutuvestjaid. Festivali programmijuhi Tarmo Noormaa sõnul hakkab muusikaline lugu kõnelema siis, kui esitaja talle hinge sisse puhub.

"Mõned meist on eriti osavad jutustajad-sillaehitajad. Mõne muusiku kätes muutuvad tuntud ja lihtsad lood erakordselt ja silmapaistvalt köitvaks. Meid huvitab, miks see nii on, nii nagu meid huvitab artisti isiklik suhe mängitavate lugudega ja oma kultuuriga," rääkis Noormaa pressiteate vahendusel.

Täna välja kuulutatud kümme artisti esindavad erinevaid muusikalisi traditsioone ning muusika ja muusiku erinevaid rolle ühiskonnas. Üks tänavuse festivali kaugemaid külalisi on King Ayisoba Ghanast.

""King" ei ole muusiku nimes mingi ülepakutud tiitel – mees on oma kodumaal tõeline superstaar ja kogu maailmas tuntud kui kologo kuningas," rääkis Noormaa. "King Ayisobat on nimetatud ka muusikaliseks preestriks, sest ta annab läbi oma lugude sageli nõu ja räägib heast ja halvast. Ta ise on öelnud, et muusika on tema meedium, mille kaudu jagada aegumatut esivanemate tarkust ning julgustada ja suunata inimesi õigele teele."

Trio Durand Millet Raillard tuleb looduskaunist ja mägisest Morvani piirkonnast Burgundias. Trio liikmed on varasest lapsepõlvest olnud ümbritsetud kohaliku rahvamuusikaga ning tänapäeval on nad ühed tuntumad Morvani muusika saadikud, hoides kõige paremal kujul elus pärimusmuusika vanimat ja ehedaimat funktsiooni - nad mängivad tantsuks ja kogukonna rõõmuks.

Soomest sõidab kohale Orivesi All Stars ehk põhjanaabrite kõige suurem pärimusmuusika kollektiiv, kus mängib ligi sada pillimeest vanuses 8–85 aastat. Kokku on nad tulnud selleks, et levitada, avastada, kogeda ja jagada puhast rõõmu muusikast. Selles toredas kambas ei tehta vahet professionaalide ja harrastajate vahel ning ainus eesmärk on mängida tähendusrikast muusikat mõnusas seltskonnas.

Lisaks tulevad esinema Tautumeitas Lätist, Lena Jonssoni Trio Rootsist ning eesti artistid Riffarrica, Nagy Bögö, Tintura & Arno Tamm, MandoTrio koos sõpradega ja Rüüt.