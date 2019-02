Juhtkiri. Vastuvalede soo

Umbluu sellest, kuidas Eesti valitsus on sõlminud Euroopa Liiduga salajase kokkuleppe võtta vastu mitusada tuhat pagulast, kuidas neid öö varjus lennukitega riiki tuuakse ja kuidas eri paikadesse kerkivad kohalike teadmata suured immigrantide keskused, on alatu ja vastutustundetu. Ent samasugust hukkamõistu väärivad väljamõeldud lood, kuidas välismaalasele tungiti kallale seepärast, et ta räägib teist keelt või on võõrapärase välimusega.

Kui esimesena kirjeldatud lobajutt tekitab inimestes hirmu ja pimedat viha ning külvab usaldamatust riigi vastu, siis nood teised valed sogavad vett ning kisuvad rahust ja sallivusest kõnelevat leeri labaste vihaõhutajatega sama pulga peale. Rassismivastastele loobivad väljamõeldud rassismijuhtumid kaikaid kodarasse, samal ajal kui (pool)salamisi või ka täiesti avalikult sallimatust toetavad jõud saavad needsamad näited oma vankri ette rakendada.

Postimees kirjutas eile võikast juhtumist, kuidas üks mees oli veebifoorumis lubanud 1000 eurot mustanahalise laiba eest. See juhtus päriselt, on reaalsus. Ent ühtlasi pakkus eile kõneainet uudis, et väidetav ameeriklanna ründamine Tallinnas Stroomi rannas mullu novembris osutus kontrollimisel väljamõeldiseks ja prokuratuur alustas kriminaalmenetlust võimalike valeütluste andmise kohta.