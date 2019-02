Järsu tänava elanik autoga mäkke ei punnita

Eile hommikul pärast suurt lumesadu oli Kõrgemäe tänav lumest lahti lükkamata, aga jäljed viitasid, et nõlvalt oli sõidetud küll. Kui palju alla ja kui palju üles, on muidugi iseküsimus.

Kui on ikka näha ja tunda, et sõidutee on libe, sõidab Paldra oma autoga alati mäest alla. Kodust lahkudes jõuab nii tasasele Tartu tänavale. Tagasi tuleb ta kas otse mööda Kõrgemäe tänava ülemist otsa või Posti tänava kaudu, tehes parempöörde. See on järsk nurk ja tuleb olla eriti ettevaatlik.

Ta teab, et osal üritajatel need katsed ebaõnnestuvad. Sõltub muidugi, kui libe tee parasjagu on, kas autol on nelikvedu, millised on rehvid ja mida oskab sohver. Kel õnneks ei lähe, see tagurdab kohe alla tagasi või püüab enne loobumist mitu korda uuesti.