«Esmamuljed on head. Tase on korralik ja väga palju pannakse rõhku jooksule ja füüsisele. Olen teinud ühe mängueelse treeningu ja just oli jooksutrenn,» muljetas reedel Poola sõitnud Eesti koondislane ning nentis, et kuna ta liitus klubiga poole hooaja pealt, läheb tal kohanemisega veidi aega. «Pean mängijaid tundma õppima ja selgeks tegema, mida treener nõuab. Kuna treener on Saksa-Itaalia kooliga, on vastastest sõltuvalt palju erinevaid taktikaid ja mängujooniseid, millega pean tutvuma.»