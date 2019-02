Piiroja autokrossirajalt toodi Viljandimaale kolm esikohta

«Seekord seadis veest ja jääst libe rada võistlejad raske katsumuse ette. Võistluspäeval oli 28 teelt väljasõitu, mida on tunduvalt rohkem kui tavaliselt terve hooaja jooksul kokku,» sedastas autospordihuviline Kalle Allik.

Kõik kolm esikoha toonud autosportlast Alar Allik, Kevin Allik ja Tom Adamson on praegu ka sarja üldliidrid.

«Oli meeldiv tõdeda, et sari, mille Põltsamaa tehnikaspordiklubi kunagi just noorte hulgas ala populariseerimiseks ellu kutsus, tõi rajale lausa viis esimest korda võistlevat noort. Kokku on käesoleval aastal osalenud juba 23 noort,» rääkis Kalle Allik.