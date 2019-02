«Kultuurilaine» veebruariküsimused

Jätkub viktoriinisari «Kultuurilaine». Küsimused on koostatud väljaannete Sakala, Postimehe Arter, Eesti Loodus ja Sirp põhjal. Ajakirja Eesti Loodus küsimused on koostatud jaanuarikuu numbrist. Väljaannete Sakala, Postimehe Arter ja Sirp küsimused on koostatud 10. jaanuarist 10. veebruarini ilmunud numbritest. Õigeks arvatakse vastused, mis põhinevad nimetatud perioodikaväljaannetel.