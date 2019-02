Lumme kinni jäänud bussi juht: teede seis on vilets

Tema meelest on nii konkreetne teelõik kui ka üleüldine teede seisukord vilets. Bussijuht on oma sõnul viimastel kuudel mitmel korral samal teelõigul sõites tundnud, et bussi tagaots kipub laperdama. Tema sõnul võiks parem olla nii lumelükkamine kui teede karestamine. "Peateed on korras, aga kõrvalteed, näiteks Tuhalaane ja Paistu tee on suured murelapsed," sõnas ta.