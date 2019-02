Lumi võttis tuhandetelt majadelt elektri

Viljandimaal oli kõige rohkem rikkeid Mulgimaa piirkonnas, eeskätt Mõisaküla ümbruses. Ka Põhja-Sakala vallas Olustvere ümbruses oli sadu kliente elektrita.

Eestis tervikuna on hulk rikkeid Lääne-Virumaa, kus vooluta on üle 4000 kliendi, Harjumaal on elektrita ligi 3000 majapidamist ning Jõgevamaal üle 2000.

Elektrivõrgu katkestused on üldjuhul tingitud öösel sadanud raskest lumest. Selle raskuse all on murdunud liinidele puud ning ka liinid on raske lume tõttu katkenud.