Raske lumevaip teeb pahandust. Bussid jäid seisma, elekter kadus, kõrvalteed on raskesti läbitavad

Kõige hullemini on läinud bussil number 54, mis väljus Viljandist kell 7.39, jäi aga Päidres lumevangi. Ehkki kinnijäänud bussile saadeti appi teine, tähendas see sõitjatele 20-minutilist hilinemist.

Raske lumekoorem vajutab puud kaardu ja kui need liinidele vajuvad, põhjustab see elektrikatkestusi.

Eestis tervikuna on hulk rikkeid Lääne-Virumaal, kus vooluta on üle 4000 kliendi, Harjumaal on elektrita ligi 3000 majapidamist ning Jõgevamaal üle 2000.

Elektrikatkestused on üldjuhul tingitud öösel sadanud raskest lumest. Selle raskuse all on murdunud liinidele puud ning ka liinid on raske lume tõttu katkenud. Elektrilevi rikkebrigaadid on alustanud parandustöid.