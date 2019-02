Suure-Jaani veekeskuse uksed jäävad pärast avamist suletuks

«Tahame täna hakata vett basseinidesse laskma,» kinnitas Põhja-Sakala vallavanem Tõnu Aavasalu esmaspäeval. See hetk on oluline, sest peaks näitama, kuidas töötavad kõik pumbad ja veesüsteemid. Kui tõrkeid pole, võib ehitaja, aktsiaselts Eviko öelda, et tema töö on tehtud, ning vald võib Suure-Jaani tervisekoja vastu võtta.

Seejärel ootavad personali ees koolitused, et nad oskaksid veekeskuse süsteeme tööle panna ja neid hooldada. Ruumides on vaja enne klientide saabumist teha korrastustöid ja nii ei tähistagi ametlik avamispäev veel ujumise ja lustimise algust, vaid pelgalt lindilõikamise päeva.

Millal esimesed piletiga ujujad majja pääsevad, pole praegu veel teada. Nii tervisekoja juhataja Karin Leppik kui vallavanem Tõnu Aavasalu avaldasid lootust, et ehk on see võimalik järgmisel nädalal. Kindla lubadusena seda siiski välja ei kuulutatud.

Uue keskuse hinnakirja pole vallavalitsus seni kinnitanud. Kaks korda on see olnud poliitikute ees arutamisel, kuid kinnitamiseni pole jõutud. Hinnad tahetakse seada sellised, et ujujatelt saadav raha kataks ära kogu väikese veekeskuse ülalpidamiseks vajamineva summa.

Valla tänavuse aasta eelarves nähakse ette, et Suure-Jaani tervisekoda peaks aastaga teenima 300 000 eurot tulu. Sellest rahast ei piisa aga vallavanema seletust mööda ehituse eest tasumiseks. Et hoonet rajada, võttis vald kümneks aastaks 2,88 miljonit eurot laenu. Tänavu tuleb koos intressidega pangale tagasi maksta 83 300 eurot ning selle raha peavad poliitikud leidma valla eelarvest. «Seda, et piletitulu kataks ära ka ehitusele kulunud raha, ei pea me tõenäoliseks,» lisas Aavasalu.

Kui 18. jaanuaril oli veekeskuses veel hea hulk töid tegemata, siis eile sai vee basseinidesse lasta. FOTO: Elmo Riig

Viljandimaa kõige uuemas ujulas on lisaks kolme raja laiusele ja 25 meetri pikkusele basseinile üks meelelahutuslik bassein koos maakonna esimese liutoruga. Lisaks on 80 inimest mahutavas keskuses neli sauna, madal bassein ujumise algõpetuse tarbeks, lastebassein, mullivann ja saunade juures külmaveebassein. Ujulaosa kujundamises on ammutatud inspiratsiooni Soomaa eriilmelistest laugastest. Tervisesportlastele tuleb jõusaal.

Sisseseade põhjal on seni maakonna suurim veekeskus Abja-Paluojal, kus on nelja rajaga 25 meetri pikkune ujumisbassein, lastebassein, mullivann ning koos riietusruumidega viis sauna. Seal maksab pilet täiskasvanule kuus eurot ning lapsele 1,50 eurot.

Suure-Jaani veekeskuse ehitus pidi algse kokkuleppe kohaselt lõppema eelmise aasta sügisel, kuid ehitajal tekkisid viivitused ja nii pikendati ehitustähtaega kolmel korral. Nüüd on ehitaja valmis keskust tellijale üle andma ning see avatakse 14. veebruaril.