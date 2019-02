Kiirelt reageerinud kohalikud päästsid kooli spordisaali hullemast

Sellest, et all käivad võistlused, andsid katusepealsetele teada aeg-ajalt kostvad hõiked ja loomulikult ka maja ümber parkivate autode rohkus. Saalis jällegi sai sellest, et katusel on lund rohkem kui vaja, ilm­eksimatult aru palliplatsi äärde sätitud suurte anumate järgi, millesse langes tublisti vett.

Polnud vaja pikalt mõelda

Kui Sakala veidi rohkem kui tund pärast Facebooki postituse tegemist kohale jõudis, oli Tjorven Soometsal, Indrek Jegorovil ning isal ja pojal Rait ja Richard Särgil madalam osa spordisaali katusest juba peaaegu puhtaks lükatud. Nagu nad öelda teadsid, oligi just tolle osa lumest puhtaks saamine kõige tähtsam, sest nii ei olnud sulavee äravool enam takistatud. Etteruttavalt võib märkida, et neil oli õigus ja vee läbijooks vähenes pärast selle tööga ühele poole saamist tunduvalt.

Tuju oli kõigil labidaliigutajatel hea ja juttki ühesugune: kui nad abipalvet nägid, ei olnud vaja pikalt mõelda, sest kui kutsutakse ja on võimalik minna, siis miks mitte seda teha. Küsimusele, kas võhm hakkab otsa saama, vastasid nad, et eriti mitte.

Ebaõnnestunud projekt

Indrek Jegorov oskas öelda, et see pole paraku sugugi esimene kord, kui kooli spordisaali katus kõvasti läbi laseb, ja õppeasutus on selle murega aastaid hädas olnud. Sama kinnitas Suure-Jaani kooli direktor Epp Välba, kelle juttu mööda ei saanud tolle majaosa projekt omal ajal just kõige õnnestunum. Paari aasta taguse remondiga saadi katus varasemast paremini vett pidama, kuid tänavune talv pole olnud kõige lihtsam ja probleem on taas pead tõstnud.