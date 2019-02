Repliik. Lehm jääl, lumehelbe märk peal

Suurel hulgal Eestis liikuvatel autodel on all küll kõikidele nõuetele vastavad talverehvid, ent mõistlikku haardumist need ei taga. Need on nõndanimetatud Kesk-Euroopa la­mellrehvid ehk naastudeta talverehvid, mis on mõeldud sõitmiseks Eestist üksjagu soojema kliimaga riikides, nagu näiteks Saksamaa. Meie mõistes sooja talveilma korral toimivad need igati hästi, ent miinuskraadide kogunedes muutuvad nõnda jäigaks, et võivad juhti eluohtlikul moel üllatada.