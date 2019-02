Matusebüroo töötaja viis surnuauto töökoja asemel oma maja taha, remondiraha jättis aga endale

Kohtuotsusest võib lugeda, et varem kriminaalkorras karistamata 30-aastane Kalev lubas 2017. aasta oktoobris matusebüroo töötajana korraldada ettevõttele kuuluva matuseauto Mercedes-Benz kere remondi- ja värvimistööd. Kokku pidanuks need maksma minema 1700 eurot.

Büroo tegevjuhilt sai Kalev ettemaksuks 850 eurot, et töödega saaks alustada. Mõni aeg hiljem teatas Kalev, et sõidukil on ilmnenud uued vead ning seetõttu on vaja raha juurde saada. Nii antigi talle lisaks 430 eurot.