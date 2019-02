Kui tänavuse laulupeo repertuaari kohta on olnud kuulda arvamist, et see on üsna nõudlik ja keeruline, siis tantsupeo kava paistab olevat nii osalejate kui korraldajate hinnangul õnnestunud. Tantsurühma Vabajalg liige, endine Sakala ajakirjanik ja praegune Tartu Postimehe peatoimetaja Rannar Raba meelest on repertuaar parajalt raske. Peo Viljandimaa kuraator Anneli Kundla võttis selle aga kokku sõnadega: "Ilus on." Ta lisas, et kavva kuuluvad mitmed klassikalised tantsupeo tantsud.