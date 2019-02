Vana uskumuse järgi ei maksa täna tööd murda

Vanasti oli luuvalupäev puhkepäev. Eesti rahvakalendri tähtpäevade andmebaasist BERTA võib lugeda, et sel päeval tuli hoiduda töötegemisest, eriti aga luude ja liigeste koormamisest, et need oleksid terved ega valutaks. Seetõttu on öeldud, et luuvalupäeval pole mõtet tantsida, joosta ega rasket füüsilist tööd teha.