Selle ajaga võrreldes on Eesti liikluspilt väga palju muutunud. Summutitorust vänge lõhnaga sinist suitsu ajavaid Žigulisid ja Moskvitše on jäänud väga väheks. Kiiruskaamerad suurte maanteede ääres, autode kiirushoidikute (sealhulgas niisuguste, mis kohandavad eessõitja järgi ise kiirust ja hoiavad temaga turvalist vahemaad) väga levinuks muutumine ja üldine küpsemine ühiskonnana on langetanud maantee tüüpkiiruse umbes 94 peale. Ja seda mitte enam spidomeetri, vaid täpsema GPS-i näidu järgi hinnates.