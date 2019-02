Terviseamet tunnistas kasutuskõlbmatuks sauna, mis on üle elanud keisrite kukkumise ja maailmasõja hirmud

Saunamees Peep Läll (vasakul) ja Mulgi valla abivallavanem Ervin Tamberg tõdesid suletud sauna laval, et nüüd tuleb nuputada, kuidas inimestele saunavõimalus tagasi anda.

Kui Mõisaküla kultuurimajja kogunenud klubinaised nentisid, et kohaliku sauna kinnipanek teeb olukorra keeruliseks, ning uurisid, kas üldse oleks võimalik normaalsel ajal näiteks Abja-Paluojale sauna ja sealt tagasi saada, siis Mõisaküla saunamees Peep Läll ja Mulgi valla Mõisaküla piirkonna juht Ervin Tamberg tõdesid, et kohalikele on tarvis saun tagasi võidelda.