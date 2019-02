Filmiarvustus. Kaks naist ja kurjad mehed

Kuninganna Maryt kehastanud Saoirse Ronan on kaamerate ees kenasti hakkama saanud juba varateismelisest peale.

Vähem kui kuu aja pärast on järjekordsed riigikogu valimised. See on iseenesest päris kole aeg. Muidu kaamerate ees üksteisele naeratavad poliitikud moonduvad justkui tilga vett saanud gremliniteks. Rusikaga näkku, jalaga makku ja selja tagant vasaraga piki lagipead. Võimu ja võimule pürgijate vahel valitseb side, mis toob meelde iga hinnaga aina järgmist doosi jahtiva meeleheitel narkomaani.