Eeriksaare talu peremees Märt Laansalu ütles, et ehkki ööpäev läbi valla olevates müügipunktides on kaamerad, on korrektne tasumine ostjate südametunnistuse asi.

«Esialgu on eksperiment ennast igati õigustanud – ostjaid jagub. Inimesed on poekesed hästi vastu võtnud ning kaup ilma rahata eriti jalutama läinud ei ole,» kõneles Laansalu. «Üldjuhul on inimesed ausad. Eestis pole nagu Venemaal, et putka varastatakse ka ära, kartulitest rääkimata.»