Kaalukas ajalooraamat heal isikukesksel viisil

Ajaloohuvilised teavad Küllo Arjakat kui arvukate trükiste autorit. Nüüd on nende ritta lisandunud järjekordne teos – Rahvarinde muuseumi toimetiste sarja kolmas raamat. Siin on sobiv meelde tuletada, et ka selle sarja 2014. aastal ilmunud avaraamatu «Kui väikesed olid suured. Balti kett 25» autor oli Küllo Arjakas.