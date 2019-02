Klassika tõlgendusi on alati huvitav näha. «Tõde ja õigus», «Kevade» ja «Libahunt» kutsuvad vaatama igal juhul, ükskõik kuidas need ka lavale poleks pandud. Urmas Lennuki vaade Oskar Lutsu loodud armastatud tegelastele, keda mängivad Viljandi kultuuriakadeemiast sirgunud Rakvere teatri näitlejad, on natuke teistsugune, kui oleks osanud oodata.