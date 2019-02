Märka lumememme!

Täna tõuseb õhutemperatuur nii Viljandis kui mujal Eestis üle nulli ja plusspoolele jääb see arvatavasti järgmise nädala keskpaigani. Laupäeval on peamiselt pilves ilm ning mitmel pool sajab lörtsi ja vihma. Sooja on 1–3 kraadi ning puhub edela- ja lõunatuul 6-12 meetrit sekundis. Pühapäevane ilm on enam-vähem sama, sadu lubatakse Viljandis vähem ning lörtsi ja vihma sekka võib tulla lund.