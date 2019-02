Direktor Jaak Israeli sõnul on plokk õpilastes juba uudishimu tekitanud. «Ja see ju ongi eesmärk: õhutada rohkem teada saama ja proovima,» sõnas ta ning lisas, et tehnoloogia päralt on tulevik. «Võtame kas või IT. Me õpetame tulevikuinimesi, kes oskavad tulevikumaailma hallata, ja need inimesed peaksid esimese seesuguse huvi ja pisiku saama koolist.»