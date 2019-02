Viljandi raad võttis lumetõrjeks appi kirjad

Majandusameti haljastuse ja heakorra spetsialist Age Alas ütles, et ametnikud olid käinud korduvalt välitöödel asja uurimas ning kirjad pandi teele alates 28. jaanuarist, kokku viie päeva jooksul. Lisaks märkusele, et kõnnitee ei ole nõuetekohaselt hooldatud, pani linn kirja, millised on Viljandi heakorraeeskirjast tulenevad nõuded.