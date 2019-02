Kohtuotsus jõustus. Oja kool ei saanud tegevusluba

Otsus jõustus 7. veebruaril. Halduskohus oli jõusse jätnud haridus- ja teadusministeeriumi eelmisel suvel tehtud otsuse, et erakoolile pole võimalik tegevusluba anda.

Haridus- ja teadusminister keeldus eelmise aasta 20. juuli käskkirjaga tegevusloa andmisest Kasvukesa erakoolile õppe korraldamiseks põhikooli esimeses ja teises kooliastmes.

Ministeerium tõi põhjuseks asjaolu, et varem tehtud seitse ettekirjutust olid endiselt täitmata.

Kasvukesa pöördus seepeale kohtusse, taotledes käskkirja tühistamist ning seda, et haridus- ja teadusministrit kohustataks väljastama Oja koolile õppe korraldamiseks tähtajatu tegevusluba põhikooli esimeses kooliastmes ja viieaastase tähtajaga tegevusluba põhikooli teises kooliastmes või kohustataks ministeeriumi lahendama uuesti kooli taotlused tegevusloa väljastamiseks.

2017. aasta sügisel oli haridus- ja teadusministeerium teinud Oja koolis riikliku järelevalve, sest kooli tegevusloa kehtivus hakkas mööduma ja ta taotles uut tähtajatut tegevusluba.

Järelevalve järel toodi õiendis välja, et esimesel poolaastal polnud õppekava täidetud. Ettekirjutuse sisuks oli kohustada kooli õppekava teisel poolaastal täitma ja esitama selle kohta tõendid.

Kohus leidis, et ministeeriumi otsus on põhjendatud ja kehtiva õigusega kooskõlas, ning nõustus ministeeriumiga, et õppekava täitmine on kooli põhilisi tegevusi, kuid Kasvukesa ei suutnud tõendada õppekava täitmist esimese poolaasta põhjal.

Teise poolaasta kohta õppekava täitmise hinnangut anda ei olnud võimalik, sest kool ei esitanud ministeeriumile ettekirjutuse täitmise tähtajaks, 2018. aasta 1. veebruariks ega hiljem selleks tõendeid. Järelikult ei olnud haridus- ja teadusministeeriumil võimalik sellisele koolile tegevusluba väljastada.

Kohtu arvates on õige ministeeriumi seisukoht, et riikliku järelevalve tegija saabki oma otsuses tugineda kontrollimise hetke olukorrale ning kontrollimise hetke ja ettekirjutuse täitmise tähtaja vahelisel ajal tehtule.

Haridus- ja teadusministri määruse kohaselt ei vastanud osa õpetajaid esitatud nõuetele ja selle kohta tehti ettekirjutus täitmise tähtajaga mullu 31. august. Kohus nõustus ministeeriumiga, et kvalifikatsiooninõuetele mittevastavate õpetajate suur osakaal ühes koolis pika aja jooksul mõjutab õppe kvaliteeti ja see on puudus, mis mõjutab olulisel määral ka õpilaste ja nende vanemate õigusi.

Koolil on olnud võimalus kuulutada välja konkursse vaba õpetajakoha täitmiseks kvalifikatsiooninõuetele vastavate isikutega, kuid ka vaidlustatud käskkirjale järgnenud perioodil ei ole seda tehtud. Kohus märkis, et see, kui peaaegu kõik õpetajana töötavad isikud ei vasta kvalifikatsiooninõuetele, mõjutab pikemas perspektiivis kooli jätkusuutlikkust ning võimet kvaliteetset haridust pakkuda.

Kohtu arvates on dokumentaalselt tõendatud ja järelevalve õiendis kajastatud, et kool on korraldanud õpet põhikooli teises astmes tegevusloata.