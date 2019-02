Homme algavad läbirääkimised Rakvere spaaomanikega

Rakvere Aqva Hotel & Spa omanikud on läinud aasta kevadest rääkinud, et tahavad ehitada Viljandi järve äärde Vikerkaare krundile spaahotelli koos majutusasutusega.

Pärast esmaspäevast hankekomisjoni koosolekut teatas linnapea Madis Timpson, et kõige parem läbirääkimiste tulemus oleks see, kui Viljandi järve äärde spaahotell ehitataks. Rakvere spaaomanikud on aga öelnud, et kui linnaga lepingut sõlmida ei õnnestu, ei hakka nad ka siinsesse spaahotelli investeerima.